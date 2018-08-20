Девушка сломала ногу, катаясь на аттракционе в новосибирском зоопарке

Новосибирск, , 18:47 — REGNUM Следственный комитет назначил проверку после травмирования посетительницы аттракциона, расположенного в новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, уголовно-процессуальная проверка назначена по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

«По сведениям журналистов установлено, что 19 августа 2018 года, девушка после катания на аттракционе «Брейк-данс» была госпитализирована в медицинское учреждение с переломом костей голени. В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия», — уточнили в ведомстве.

Как пишет «НГС», в зоопарке заявили, что аттракцион, на котором травмировалась девушка, принадлежит арендатору. Администратор аттракциона заявила, что посетительница не соблюла правила техники безопасности, хотя её якобы предупреждали: «Руки-ноги не высовывайте». И уточнила, что сотрудники аттракционного комплекса поддерживают связь с родственниками пострадавшей и готовы оказать необходимую помощь.

Отметим, что это не первый случай травмирования посетителей на аттракционах в Новосибирске. Как сообщало ИА REGNUM, в июне на Михайловской набережной посетители аттракциона «360 градусов» пять минут висели вниз головой, пока их не спасли прохожие.

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