Названы две возможные причины взрыва на шахте в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 18:38 — REGNUM Две причины взрыва на шахте «Обуховская» в Ростовской области назвали в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК, в состав которого входит ОАО «Шахтоуправление «Обуховская».

В частности, ЧП могло произойти из-за приложения заряжающим специалистом чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур. В качества второй причины рассматривается брак электродетонатора, который применялся в работе. Не исключено, что партию электродетонаторов в ближайшее время отправят на экспертизу.

Также в компании уточнили, что работы на шахте продолжаются, приостановлены пришлось буровзрывные работы.

Пятеро шахтёров остаются в центральной городской больнице Зверево. Семье погибшего горняка оказана помощь от предприятия, также будет оказана помощь из фонда социального страхования РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о ЧП на шахте в Зверево поступила спасателям 16 августа в 16:50. Один из горняков при взрыве на шахте погиб. В центральную городскую больницу были доставлены пятеро пострадавших в результате ЧП.

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