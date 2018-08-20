СКР: Возбуждены уголовные дела по факту нападений на полицейских в Чечне

Грозный, , 17:40 — REGNUM Следственный комитет по РФ возбудил три уголовных дела по факту нападений, которые были совершены сегодня, 20 августа в Чечне. Во время атаки бандитов на правоохранителей были ранены несколько сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, в ходе терактов нейтрализованы четверо нападавших, один из них ранен и госпитализирован. Установлены личности двоих из злоумышленников. Оба они являлись жителями города Шали.

В СКР также сообщаются подробности всех фактов нападений. Так, в 10:30 двое вооруженных преступников, пытаясь проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД, ранили двоих полицейских.

В это же время еще один соучастник преступления совершил самоподрыв у поста полиции в селе Мескер-Юрт. При этом никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

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Еще один факт нападения произошел при въезде в Грозный, на посту по улице Ханкальской. Водитель автомашины «Мерседес» пытался совершить наезд на сотрудника ДПС. Был объявлен план «Перехват», во время которого водитель автомашины совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ГИБДД в центре города Грозного. Его удалось остановить только после того, как по машине был открыт огонь.

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