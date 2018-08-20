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Жестокое убийство инвалида: народный сход на Урале собрал сотни людей

Происшествия

Граждане требуют справедливого наказания для убийц

Жестокое убийство инвалида: народный сход на Урале собрал сотни людей
Алексей Банников © ИА REGNUM
Народный сход в Берёзовском

Берёзовский, Свердловская область, 20 августа 2018, 17:06 — REGNUM  В свердловском городе Берёзовском завершился народный сход, поводом к которому стало убийство подростками 20-летнего юноши-инвалида. На него пришли сотни человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Люди требуют справедливого наказания для подростков-убийц. Они опасаются того, что подростков осудят по статье 111 УК России, которая предусматривает ответственность за тяжкие телесные повреждения. Граждане настаивают на том, что судить убийц нужно по статье 105, по которой ответственность предусмотрена за убийство.

Согласованный митинг пройдёт 30 августа с 12:00 до 14:00 по местному времени на Торговой площади. Численность участников заявлена до 400 человек.

Отметим, ранее о возможности переквалификации статьи обвинения заявляли и в областном управлении СКР.

Напомним, тело юноши было найдено 10 августа. Его до смерти забили четверо подростков, а их подельница, 13-летняя девочка, снимала это на видео. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале следователи собираются арестовать убивших инвалида подростков

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