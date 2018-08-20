В Ростове-на-Дону с воздуха тушили крупный ландшафтный пожар

Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону огнеборцы потушили ландшафтный пожар, площадь которого составила около 5 тыс. квадратных метров. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС 20 августа.

Тревожный звонок о возгорании травы и камыша в районе Ростовского моря поступил в диспетчерскую около 10:40. Сообщалось о существующей угрозе распространения пламени на жилой сектор и дачные дома.

На место пожара прибыло 25 единиц техники и 72 человека личного состава. К ликвидации возгорания был привлечён вертолет МЧС Ми-8 с ВСУ-5.

«Обстановка под контролем. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений угроза перехода огня на жилые строения ликвидирована», — отметили в ведомстве.

Спустя четыре часа удалось пожар локализовать. Ещё около 20 минут понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение. В 16:01 пламя удалось потушить полностью.