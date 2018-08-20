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В Перми запретили работу столовой для иностранных студентов

Происшествия

Причиной стали антисанитарные условия

Пермь, 20 августа 2018, 16:35 — REGNUM  В Перми принудительно закрыли ряд помещений одной из городских гостиниц. В их число вошла и столовая, которая обеспечивала питанием около 500 студентов из Индии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Причиной для приостановки деятельности стали антисанитарные условия. В частности, в помещении отсутствует производственный цех для первичной обработки сырья и моечная ванна, не соблюдаются правила товарного соседства пищевых продуктов, на продовольственное сырье нет сопроводительных документов, свидетельствующих о качестве товара. В столовой используется посуда с трещинами и сколами. Также возникли претензии и к уборке помещений, согласно требованиям они должны содержаться в чистоте.

В результате собственник кафе признан виновным в административном правонарушении. Наказанием стало приостановление деятельности по эксплуатации пяти помещений столовой. Кафе, расположенное в подвальной части, закрыто на 90 суток.

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