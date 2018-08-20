Над новыми «Крестами» в Петербурге перехватили квадрокоптеры

Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В петербургское СИЗО-1 («Кресты-2») в Колпинском районе города с помощью квадрокоптеров дважды пытались доставить мобильные телефоны и лекарственные препараты. Обе попытки были сорваны, сообщили 20 августа в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Квадрокоптер со свертком был замечен над территорией СИЗО оператором поста видеонаблюдения. В ходе полета сверток упал на режимную территорию.

Место его падения было взято под контроль сотрудниками ФСИН. В свертке были найдены 10 мобильных телефонов с зарядными устройствами и сим-картами к ним.

Вскоре была зафиксирована вторая попытка незаконного использования квадрокоптера, также замеченная оператором видеонаблюдения.

«Сотрудники обнаружили и изъяли: квадрокоптер, две гарнитуры, usb-кабель, пять сотовых телефонов, зарядное устройство, глазные капли — две упаковки», — уточнили в петербургском УФСИН.

Проводится служебная проверка.

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Напомним, в декабре 2017 года в новый изолятор «заселили» более 600 подследственных, переведенных из старых «Крестов» в центре Петербурга.

«Кресты-2» станут крупнейшим следственным изолятором в Европе. Объект располагается на площади 35 гектаров. Комплекс состоит из десятков зданий, связанных между собой таким образом, чтобы по ним можно было перемещаться, не выходя на улицу.

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