Понедельник, 20 Августа 2018 года
17:05:42 МСК

Мэрилин Мэнсон потерял сознание на концерте в США

Происшествия

Инцидент произошёл в ходе выступления группы в Хьюстоне

Мэрилин Мэнсон потерял сознание на концерте в США
sebi ryffel
Мэрилин Мэнсон

Хьюстон, США, 20 августа 2018, 16:22 — REGNUM  Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в США, передаёт портал NME.

Как сообщается, инцидент произошёл в минувшую субботу, 18 августа, на концерте группы в Хьюстоне. Артист потерял сознание во время исполнения кавера на песню Eurythmics «Sweet Dreams».

Отмечается, что Мэнсон пока никак не прокомментировал произошедшее, однако незадолго до этого он заявил зрителям, что у него произошёл тепловой удар.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура отказалась выдвигать обвинения против Мэрилина Мэнсона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить