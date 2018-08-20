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Глава правительства Узбекистана пострадал в ДТП

Происшествия

Автомобиль следовал из Бекабада в Ташкент

Ташкент, 20 августа 2018, 16:40 — REGNUM  Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов получил в ДТП лёгкую травму, сообщает 20 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным источника, водитель автомобиля Damas не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в служебный автомобиль главы правительства.

В настоящее время Арипов госпитализирован и его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Юнсабадский районный суд Ташкента сохранил водительские права и свободу гражданину США, который насмерть сбил женщину. Гражданину США необходимо лишь заплатить штраф $2,2 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: За смертельное ДТП в Узбекистане гражданин США получил штраф

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