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На Ямале во время учений ранили силовика

Происшествия

Организаторы мероприятия не комментируют инцидент

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 20 августа 2018, 15:53 — REGNUM  В ямальском городе Ноябрьске 20 августа 2018 года один из участников тактических учений силовиков был ранен в ногу. Пострадавший доставлен в больницу, сообщает «Ноябрьск 24» с места чрезвычайного происшествия.

Мужчина предположительно был ранен из огнестрельного оружия. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное. Организаторы мероприятия не комментируют инцидент.

На фотографии, представленной местным агентством, запечатлён раненый мужчина в спецформе.

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ЧП на военных сборах
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