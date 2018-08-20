На Ямале во время учений ранили силовика

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 15:53 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске 20 августа 2018 года один из участников тактических учений силовиков был ранен в ногу. Пострадавший доставлен в больницу, сообщает «Ноябрьск 24» с места чрезвычайного происшествия.

Мужчина предположительно был ранен из огнестрельного оружия. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное. Организаторы мероприятия не комментируют инцидент.

На фотографии, представленной местным агентством, запечатлён раненый мужчина в спецформе.