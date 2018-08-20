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Пограничники Узбекистана задержали в июле 67 нарушителей границы

Происшествия

Нарушений границы с Афганистаном не зафиксировано

Ташкент, 20 августа 2018, 15:49 — REGNUM  В июле 2018 года пограничники Узбекистана задержали 67 нарушителей границы, пресекли ввоз на территорию республики товаров на сумму 1,6 млрд сумов ($205 тыс.) и иностранной валюты на сумму $173 тыс., сообщило 20 августа издание «Газета.uz».

На границе с Киргизией был задержан 21 нарушитель, с Казахстаном — 28, Таджикистаном — 12, Туркменией — 6. Через границу пытались незаконно провезти сотовые телефоны, бытовую технику, женскую косметику и табачные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана задержали в июле 70 нарушителей. Пограничники пресекли незаконный ввоз товаров на сумму 147,6 млн сумов ($18,95 тыс.)

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Незаконное пересечение государственной границы
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