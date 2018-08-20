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При нападении боевиков в Чечне погиб полицейский, ранены еще трое

Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту нападения

Грозный, 20 августа 2018, 15:25 — REGNUM  В Чечне во время атаки боевиков 20 августа погиб сотрудник полиции. Еще трое получили ранения. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 августа, в Чечне произошла серия нападений на сотрудников полиции. В разных районах Чечни были совершены атаки на отделы МВД и посты ГИБДД.

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По данным МВД Чечни, одно из нападений было совершено около 10:00 в Шалинском районе. Двое вооруженных ножами бандитов ворвались на территорию отдела МВД и ранили двоих полицейских. Сами злоумышленники были убиты ответным огнем.

В Грозном во время перестрелки был убит один полицейский. На выезде из Шали была предпринята попытка подорвать СВУ. Еще одна атака произошла у поста ГИБДД в Грозном. Преступник на машине въехал в группу сотрудников полиции.

В МВД подтверждается пока лишь только первый факт нападения на ОМВД в Шалинском районе.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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