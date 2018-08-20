«Больше хлеба в войну давали»: в красноярском пансионате голодают старики

Красноярск, , 15:19 — REGNUM В Красноярском крае разгорелся скандал. Постояльцы государственного пансионата для пожилых людей «Ветеран» жалуются на недоедание и на некачественные продукты питания.

«Один раз покормили — хорошо», — рассказывают пенсионеры. По их мнению, еду из столовой уносят в сумках сами сотрудники.

В настоящее время в пансионате проживают 300 человек — старики или инвалиды. Как передаёт ТВК, около трёх месяцев назад в пансионате сменилось руководство, с тех пор, по словам постояльцев, перебои с едой стали регулярными.

Также вызывает нарекания качество продуктов питания: блюда подают холодными, фрукты — гнилыми. Бывают ситуации, когда приходится обедать лишь чаем.

В некоторых комнатах пансионата оборудованы кухни. Постояльцы, которые там проживают, могут приготовить себе еду. Однако в «Ветеране» около 120 человек не могут передвигаться самостоятельно и «вовсе остаются без еды». Сотрудники пищеблока говорят, что продуктов питания не хватает. Однако жильцы пансионата утверждают, что не раз видели, как сотрудники выносят из столовой сумки, полные еды.

Ситуацию прокомментировал депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев. Он рассказал, что 19 августа многие работники пансионата не вышли на работу, постояльцам пришлось самостоятельно чистить картофель и лук.

«У них попросту нет продуктов, которые заявлены в меню. Возьмем, к примеру, «Крестьянский суп со сметаной», его подают без молочного продукта, а на вопрос, куда делся ингредиент, находят тысячи отговорок не по делу. Вечно всего не хватает: то продуктов, то денег. При этом дедушки и бабушки живут там не бесплатно. Они отдают 75% пенсии этому социальному учреждению», — цитирует депутата «Телеканал 360°».

О постояльцах попросту никто не думает, подчёркивает парламентарий:

«В их рационе некачественная молочка — масло, в котором полно калоформ, бактерий и кишечных палочек. За все время около 120 килограммов этого продукта было съедено клиентами пансионата».

Старики боятся открыто давать комментарии журналистам, так как за это, по их мнению, они могут лишиться места в пансионате.

«Если правду сказать, то выгонят, а идти некуда, но молчать нельзя тоже. Скажу честно, больше хлеба в войну давали, чем нам», — рассказала «Телеканалу 360°» одна из пенсионерок.

При этом руководство учреждения заявляет, что ситуация с питанием «вышла из-под контроля» две недели назад. Проверка показала, что продукты питания выносили из пансионата повара столовой. Их уволили, но замены им нет. Сотрудники «Ветерана» обещают, что будут работать на пищеблоке сами.

Напомним, ранее красноярский пансионат «Ветеран» фигурировал в информации надзорных органов. В частности, в апреле 2018 года в прокуратуре Красноярского края сообщили, что проверка выявила в КГБУ СО «Пансионат «Ветеран» многочисленные нарушения законодательства о социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов. Речь шла о некачественном питании, выносе продуктов сотрудниками столовой. Подтвердилась информация о том, что постояльцев недокармливают. Кроме того, проверяющие выявили в пансионате нарушения правил пожарной безопасности.

Четверо сотрудников пансионата по итогам проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура направила материалы в полицию. Директор учреждения получил прокурорское представление.