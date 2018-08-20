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В Шалинском районе Чечни произошло нападение на отдел полиции

Происшествия

Злоумышленники, вооружённые ножами, попытались проникнуть около 10:00 на территорию ОМВД России по Шалинскому району, но были ликвидированы

Грозный, 20 августа 2018, 15:06 — REGNUM  Полицейские уничтожили двоих злоумышленников, атаковавших 20 августа отдел полиции в Шалинском районе Чечни. Об этом сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе МВД Чечни.

По данным стражей порядка, двое неизвестных, вооружённых ножами, попытались проникнуть около 10:00 на территорию ОМВД России по Шалинскому району, ранили двоих правоохранителей, после чего были уничтожены сотрудниками органов правопорядка.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следует отметить, что в СМИ распространяется информация о том, что на территории Чеченской республики 20 августа было совершено несколько нападений на правоохранителей, по некоторым сведениям, один из полицейских получил смертельные ранения.

Напомним, 20 августа чеченский лидер Рамзан Кадыров написал в своём Telegram, что он по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда прибыл в город Джидда.

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Боевики в Чечне
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