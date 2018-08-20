У задержанного замглавы РКК «Энергия» изъяли 500 тыс. меченых рублей

Москва, , 14:21 — REGNUM При обыске у обвиняемого в покушении на мошенничество заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова нашли меченые купюры на сумму около 500 тыс. рублей, сообщили 20 августа РБК в Следственном комитете РФ.

По данным издания, обыски проходили в том числе по месту работы задержанного, а купюры ранее были переданы подчиненному заместителя гендиректора корпорации в рамках оперативных мероприятий, которые проводились сотрудниками ФСБ.

Напомним, 19 августа были задержаны заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Задержанные уже дают следствию признательные показания. Сегодня, 20 августа, суд должен избрать им меру пресечения.

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