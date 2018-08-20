На Сахалине обрушилось здание завода. Пострадали 8 мигрантов из Киргизии

Поронайск , Сахалинская область, , 14:15 — REGNUM Граждане Киргизии пострадали в результате обрушения стены здания бывшего бумажного завода в городе Поронайске на Сахалине. Один из них погиб, пятеро получили различные травмы, судьба еще двоих до сих пор неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского областного следственного управления.

По имеющейся у правоохранительных органов информации, пострадавшие киргизстанцы были наняты местным частным для демонтажа заводских построек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего несчастного случая.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства иностранных дел Киргизии, в 2017 году скончались 238 киргизстанцев, работавших за рубежом. Из них 216 умерли в России.

Отметим, что на заработки в другие страны выехали около 700 тысяч граждан Киргизии. В том числе в России — более 630 тысяч человек, в Казахстане — около 35 тысяч человек и в Турции — около 30 тысяч человек.