В Чечне совершено несколько вооруженных нападений на сотрудников полициии

Грозный, , 14:15 — REGNUM Двое вооруженных бандитов 20 августа ликвидированы в Чечне. Злоумышленники пытались проникнуть около 10:00 на территорию ОМВД России по Шалинскому району.

Вооруженные ножами, они ранили двоих полицейских и были ликвидированы ответным огнем. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и личности нападавших, сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе МВД Чечни.

По информации Telegram-канала Mash, еще несколько нападений на полицейских были совершены сегодня, 20 августа, в Чечне. Сообщается о перестрелке в Грозном, во время которой якобы был убит один полицейский, а также подрыве СВУ на выезде из Шали, во время которого были ранены два сотрудника полиции и женщина — случайная прохожая.

Есть информация в соцсетях, не подтвержденная между тем в правоохранительных органах, о попытке взорвать пост ГИБДД в Грозном. Якобы преступник пытался подорвать СВУ, однако после неудачной попытки он на машине въехал в группу сотрудников полиции. Трое из них получили травмы.