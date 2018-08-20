В Оренбуржье врача обвиняют в смерти пациента

село Александровка, Оренбургская область, , 13:57 — REGNUM В Оренбургской области перед судом предстанет врач Александровской районной больницы. Женщина обвиняется в неоказании помощи больному, что повлекло по неосторожности смерть пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре района.

По версии следствия, врач допустила промедление с введением наркотических анальгетиков больному, не назначила проведения необходимых исследований внутренних органов, провела неполную диагностику больного. При этом пациент был оставлен без помощи без уважительных причин.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи, которую инкриминируют медику, предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на четыре года.

По официальным данным, в России отмечен всплеск обращения в правоохранительные органы с жалобами граждан на неоказание медпомощи и врачебные ошибки. Если в 2016 году было 4 947 претензий, то в 2017 году их число выросло на 22,3% и составило 6050 сообщений о преступлениях, связанных с промахами медперсонала. По результатам рассмотрения сообщений граждан в 2017 году возбуждено 1791 уголовное дело, что вдвое больше, чем в 2016 году (878 дел).