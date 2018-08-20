На Урале следователи собираются арестовать убивших инвалида подростков

Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В Свердловской области все фигуранты уголовного дела, возбуждённого по факту насильственной смерти 20-летнего жителя Берёзовского, могут отправится под арест. Следственные органы намерены ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемых по данному делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«С учётом вновь полученных в ходе следствия данных, принимая во внимание характер и дерзость группового избиения, трое остальных подозреваемых также задержаны в процессуальном порядке, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, при наличии соответствующих оснований, будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления — ст. 105 УК РФ (Убийство)», — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках расследования уголовного дела был взят под стражу один (ранее судимый) из четырёх подозреваемых.

Напомним, что убийство 20-летнего жителя Берёзовского, который по информации местных СМИ был инвалидом, произошло ещё в начале августа. Его тело со следами насильственной смерти было найдено 10 августа. По горячим следам были задержаны четверо подростков от 14 до 16 лет. Их заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ст. 11 УК РФ).

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В момент преступления с ними находилась 13-летняя девушка, которая снимала происходящее на видео, а затем выложила запись в интернет.

Отметим, что данное преступление вызвало широкий общественный резонанс, и жители Берёзовского намерены собраться сегодня, 20 августа в 18:00 по местному времени (в 16:00 по мск) на митинг и провести сбор подписей. Неравнодушные родители намерены привлечь внимание к проблеме и потребовать справедливого наказания для злоумышленников.

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