В Афганистане освободили 149 захваченных боевиками пассажиров автобусов

Кундуз, Афганистан, , 13:44 — REGNUM В Афганистане успешно прошла спецоперация по освобождению 149 человек, захваченных ранее боевиками «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 20 августа Al Jazeera.

По словам представителя администрации провинции Кундуз, где прошла операция, в заложниках остается еще 21 человек.

Напомним, ранее 20 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угнали три пассажирских автобуса вместе с пассажирами в северной провинции Кундуз в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Афганистана Ашраф Гани в своем обращении по случаю 99-й годовщины независимости страны заявил, что власти страны вводят временный режим перемирия с членами этого исламистского движения.

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