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Высокая пожарная опасность сохраняется в Красноярске

Происшествия

Возрастает риск возникновения очагов природных пожаров

Красноярск, 20 августа 2018, 13:10 — REGNUM  В столице Красноярского края — городе Красноярске — 21 августа сохранится высокая пожарная опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска. Прогноз распространяется на центральные районы региона.

В связи с высоким риском возникновения очагов природных пожаров красноярцам запрещено разводить костры в лесах, парках, вблизи жилых домов, хозпостроек, дачных строений. Нельзя сжигать отходы и мусор, проводить пожароопасные работы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Сегодня, 20 августа, в регионе зарегистрирован 131 лесной пожар на общей площади 330,08 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 300 тыс. га леса охвачено огнём в Красноярском крае

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Лесные пожары — 2018
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