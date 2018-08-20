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В Испании во время треккинга умер российский турист

Происшествия

Врач оказал мужчине первую помощь, но спасти его не удалось

Мадрид, 20 августа 2018, 13:06 — REGNUM  Турист из России умер во время прохождения пешеходного маршрута в одном из национальных парков в Испании, сообщает 20 августа El Comercio.

По данным издания, инцидент произошел в нацпарке Picos de Europa на севере страны. 63-летний мужчина вместе с туристической группой проходил популярный маршрут, но в какой-то момент потерял сознание и упал. Сопровождавший группу врач оказал туристу первую помощь, но спасти его не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в испанском городе Маспаломас утонул российский турист, который, по словам очевидцев, проигнорировал красный флаг на пляже, означающий запрет на купание.

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