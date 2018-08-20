Как бороться с МФО, вешающими на население фальшивые кредиты?

Москва, , 13:42 — REGNUM Если представители микрофинансовой организации требуют у гражданина РФ возврата кредита, которого он не брал, то один из документов, который человек вправе потребовать у своих мнимых кредиторов, — это кредитный договор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов.

«В первую очередь нужно узнать, в какой кредитной организации вы якобы взяли деньги, — объяснил эксперт. — Потом доехать до ближайшего отделения или связаться с её представителями другим образом и объяснить ситуацию. Ознакомьтесь с кредитным договором. Если организация после прояснения ситуации продолжает требовать с вас деньги, обратитесь в суд с иском о признании договора недействительным».

Что касается того, как гражданин РФ может на законных основаниях доказать, что он не брал кредит в той или иной МФО, то, по мнению юриста, здесь, скорее всего, придётся обращаться в суд с заявлением о признании соответствующего договора недействительным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ участились случаи, когда гражданам РФ начинают приходить уведомления от коллекторов, требующих возврата кредитов, которых человек не оформлял и не получал. Организаторы таких мошеннических схем пользуются несовершенством российского законодательства, которое сделало возможным получение микрозаймов путём заполнения соответствующих документов удалённо — с использованием сети интернет. Как показало одно из журналистских расследований, злоумышленники отныне могут брать деньги в долг у МФО, оперируя чужими паспортными данными.