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На Ямале водитель иномарки снёс опору ЛЭП и светофор

Происшествия

Выяснилось, что он не имеет водительских прав

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 20 августа 2018, 13:02 — REGNUM  В Ямало-Ненецком автономном округе водитель без прав снёс автомобилем «БМВ» бетонную опору ЛЭП и светофор. К счастью, он и пассажирка машины получили синяки и ссадины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС России по ЯНАО.

ДТП на улице 40 лет Победы в городе Ноябрьске случилось в ночь на 19 августа 2018 года. Сперва фотографии с места происшествия облетели социальные сети. Позже появилась информация от спасателей, которые привлекались, как и остальные сотрудники экстренных служб, к ликвидации последствий аварии.

Как поясняют в местной Госавтоинспекции, 23-летний водитель за рулём иномарки не справился с управлением на мокром асфальте и вообще не имел водительских прав. Его пассажирка, как и он, отделалась лёгкими ушибами. Но ущерб он причинил немалый — снесена бетонная опора линии электропередачи и повреждён светофор.

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Дорожно-транспортные происшествия
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