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На Кубани судоводитель вышел в море с шестикратным «перегрузом»

Происшествия

Подвергая пассажиров опасности, мужчина направил судно от береговой полосы в море

Краснодар, 20 августа 2018, 12:48 — REGNUM  Около 70-ти пассажиров погрузил на 12-местный катер житель поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края. На подвергшего опасности пассажиров судоводителя заведено уголовное дело, сообщили 20 августа в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что после того, как на 12-местном малоразмерном судне разместились 68 пассажиров, 43-летний местный житель «подвергая пассажиров опасности опрокинуться и оказаться за бортом во время перевозки, направил судно от береговой полосы в акваторию Черного моря, тем самым оказывая услуги по перевозке, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

По данным СКР, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа береговая охрана Хорватии спасла туристку из Великобритании, которая выпала за борт круизного лайнера Norwegian Star в 96 километрах от берега и провела в Адриатическом море около 10 часов.

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Происшествия на воде
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