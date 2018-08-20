В Ростовской области в реке Калитва утонул ребёнок: назначена проверка

Белокалитвинский район, Ростовская область, , 12:47 — REGNUM В Ростовской области следователи проводят проверку по факту гибели 12-летней девочки. Трагедия произошла 17 августа. Ребёнок утонул в реке Калитва, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи восстанавливают картину того дня, когда произошла трагедия. По имеющейся информации, 12-летняя жительница Белокалитвинского района пришла на пляж вместе с друзьями. Во время купания девочка утонула.

Место происшествия осмотрено, очевидцы дали показания. После проведения судебно-медицинской экспертизы будут установлены детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в 2018 году к купальному сезону в Ростовской области было открыто 133 пляжа, в том числе 27 детских, в муниципальных районах дополнительно организовано и подготовлено 132 места отдыха у воды. Было ли не берегу реки Калитва оборудовано место для купания, не уточняется.