Число жертв муссонных ливней в Индии превысило 370 человек

Нью-Дели, , 12:42 — REGNUM На юге Индии, где в течение недели не прекращаются ливни, на сегодняшний день погибли по меньшей мере 3790 человек. Свыше 700 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает AFP.

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По данным агентства, сильнейшее за последнее сто лет наводнение снесло целые деревни в штате Керала. Спасатели не исключили, что число жертв стихии будет расти. Тысячи людей остаются заблокированными в сёлах и мелких городах без еды и чистой воды, что может усугубить сложившуюся в регионе ситуацию. Почти 725 тыс. человек нашли временный приют в лагерях помощи.

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В лагеря и деревни будут направлены медработники для выявления вспышек инфекционных заболеваний, отмечают местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофические наводнения в Индию принёс сезон муссонных дождей. Под удар стихии попали семь штатов. Самые масштабные разрушения зафиксированы в штате Керала. Общее число жертв наводнения превышает 860 человек. Синоптики обещают, что в ближайшее время интенсивность осадков должна пойти на убыль.

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