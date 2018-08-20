На Ямале мужчина обвиняется в краже уголовного дела

Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 12:52 — REGNUM На Ямале подследственный пытался украсть уголовное дело, возбуждённого против него. Мужчина схватил документы со стола следователя и выскочил в окно. Инцидент произошёл на глазах у его же адвоката, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ЯНАО.

Всё случилось в городе Тарко-Сале 17 июля 2018 года. Но о нём было сообщено 20 августа. Мужчина 32-х лет допрашивался полицейским следователем в кабинете в качестве подозреваемого по уголовному делу по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»).

Следователь вышел из кабинета, оставив подозреваемого наедине с адвокатом. Тогда ныне уже обвиняемый мужчина схватил со стола уголовное дело и выпрыгнул в окно.

«Добежав до бетонного ограждения, подозреваемый часть уголовного дела бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой. Скрывшись, мужчина продолжительное время прятался от правоохранительных органов, но вскоре сотрудники полиции задержали его», — сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

В итоге мужчина свою вину признал и к инкриминируемой краже добавилась статья по ч. 2 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).