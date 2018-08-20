В Алтайском крае будет штормить

Барнаул, , 13:01 — REGNUM В Алтайском крае на ближайшие двое суток — 21 и 22 августа — передано штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в это время в регионе ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы и град.

Учитывая аномально жаркую погоду (воздух сейчас прогревается до +30°С и выше) и то, что порывы ветра во время гроз могут составить 18−25 м/с, на Алтае возникла высокая пожароопасность.

«Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам», — заявили спасатели.