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На Ставрополье проводят проверку после смертельного ДТП с автобусом

Происшествия

В результате происшествия два человека погибли на месте

Ставрополь, 20 августа 2018, 12:30 — REGNUM  Следователи начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ставропольском крае, сообщает 20 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, 19 августа на автодороге «Кавказ» в Андроповском районе произошло столкновение грузового автомобиля-зерновоза и автобуса «SETRA», который перевозил пассажиров по маршруту Тбилиси — Краснодар.

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В результате происшествия два человека погибли на месте, еще девять с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи начали проверку на предмет соответствия услуг перевозчика требованиями безопасности для жизни и здоровья пассажиров, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае ехавший по маршруту Москва — Элиста рейсовый автобус столкнулся с автоцистерной. НА момент ДТП в салоне транспортного средства находились 13 человек.

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