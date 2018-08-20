На Ямале судят организатора кустарной автозаправки

Салехард, , 12:45 — REGNUM На Ямале отправлено в суд дело о незаконной продаже дизельного топлива. Обвиняемый проходит по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в 2017 году в посёлке Пангоды Надымского района 38-летний мужчина оборудовал передвижную автомобильно-заправочную станцию.

Обвиняемый приезжал на автостоянку посёлка, либо выезжал в иные места Надымском района, где продавал дизельное топливо, переккачивая из ёмкостей, установленных на его автомобиле, в ёмкости покупателей.

По сообщению СКР по ЯНАО, мужчина полностью сознался в содеянном и его дело отправлено в суд. Но привлекается он по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

О качестве топлива и его стоимости в сообщении СКР по ЯНАО не говорится.

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