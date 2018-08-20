Жителя Удмуртии застрелили во время охоты

Ижевск, , 12:02 — REGNUM Житель Удмуртии погиб в результате огнестрельного ранения на охоте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, четверо мужчин отправились на охоту на пернатую дичь в лесном массиве на территории Увинского района республики. Один из охотников произвел выстрел из ружья, не убедившись в безопасности стрельбы. Он попал в другого участника охоты. Получивший огнестрельное ранение спины мужчина через непродолжительное время скончался в больнице.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи произвели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Проводится допрос очевидцев инцидента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2018 года житель Ставропольского края случайно застрелил во время охоты своего 13-летнего сына. Мужчина перезаряжал ружье.

Было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, следствие продолжается.