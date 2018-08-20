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Омский лагерь, где отравились дети, закрыт на 40 суток

Происшествия

С 10 по 11 августа в оздоровительном лагере «Юбилейный» зарегистрировано 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии

Омский лагерь, где отравились дети, закрыт на 40 суток
Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР
Карантин

Омск, 20 августа 2018, 11:45 — REGNUM  Омский районный суд 17 августа принял решение приостановить деятельность детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» на 40 суток. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 августа, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

В ведомстве напомнили, что 10−11 августа в лагере было зарегистрировано 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии у детей. Проведя санитарное обследование, специалисты выявили нарушения питьевого режима, несвоевременную изоляцию заболевших. В учреждение допускались лица без медицинских книжек и сведений о профилактических прививках. При организации питания нарушались санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, нарушался режим дезинфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту пищевого отравления детей в летнем лагере «Юбилейный» начало проверку областное следственное управление СКР.

Читайте ранее в этом сюжете: Причины отравления детей в омском лагере выясняет Роспотребнадзор

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