Омский лагерь, где отравились дети, закрыт на 40 суток

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Омск, , 11:45 — REGNUM Омский районный суд 17 августа принял решение приостановить деятельность детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» на 40 суток. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 августа, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

В ведомстве напомнили, что 10−11 августа в лагере было зарегистрировано 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии у детей. Проведя санитарное обследование, специалисты выявили нарушения питьевого режима, несвоевременную изоляцию заболевших. В учреждение допускались лица без медицинских книжек и сведений о профилактических прививках. При организации питания нарушались санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, нарушался режим дезинфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту пищевого отравления детей в летнем лагере «Юбилейный» начало проверку областное следственное управление СКР.

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