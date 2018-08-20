Лагерь группы мониторинга отлова косаток в Охотском море разгромлен

Южно-Сахалинск, , 11:50 — REGNUM Лагерь волонтёров группы общественного мониторинга организации «Друзья океана», наблюдающей за отловом косаток в Охотском море, подвергся нападению. Стоянка волонтёров разгромлена, украдено дорогостоящее оборудование, на берег моря вылит бензин из канистр. Руководство организации официально обратилось в правоохранительные органы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Волонтёры официально зарегистрированной организации «Друзья океана» продолжают вести первый в истории общественный мониторинг отлова косаток в Охотском море.

17 августа группа мониторинга в заливе Константина стала свидетелем попытки отлова косаток. Отловщики не знали, что группа мониторинга находится рядом.

«Наши волонтёры заместили группу косаток, семью, в опасной близости от сетей отловщиков. Ребята на лодке вышли открыто. Отловщики, увидев волонтёров, попытались увести группу наблюдения от места событий: четыре катамарана и четыре катера пошли на север, туда, где стоял лагерь «Друзей океана». Примерно 7 километров группа мониторинга следовала за отловщиками, но потом решила вернуться туда, где видела семью косаток, — насторожило поспешное бегство отловщиков, было подозрение, что они таким образом хотели скрыть погибшее во время отлова животное. Но, вернувшись, ничего подозрительного не увидели. На обратном пути в лагерь встретили тех же отловщиков. А когда увидели свой лагерь, то поняли, что здесь побывали непрошеные гости: всё было перевернуто вверх дном, украдено дорогое оборудование, топливо из канистр слито на берег», — рассказала официальный представитель «Друзей океана» Валентина Мезенцева.

Волонтёры, возмущенные произошедшим, попытались поговорить с капитаном судна отловщиков СПП-020. Но капитан не вышел на связь даже по рации. На берегу волонтёры встретили отловщиков, которые прибыли на катере. Они вели себя агрессивно, обещали разбить всю оставшуюся аппаратуру, порезать лодки. Но предложили поделиться топливом, в том случае, если волонтёры покинут бухту. В ответ на претензии по поводу кражи они заявили, что в лагере волонтёров, наверное, побывал медведь.

«Но медведь уж точно не смог бы открутить крышки с канистр с бензином! Ни к чему медведю и дорогостоящее оборудование. По нашему убеждению, разгромить лагерь могли только отловщики косаток — местность вокруг на многие километры безлюдная, населённых пунктов нет», — добавила Валентина Мезенцева.

По словам представителя «Друзей океана», каждая встреча группы мониторинга с отловщиками косаток оборачивается нескрываемой агрессией и угрозами.

Руководство организации направило официальные заявления по поводу инцидента в полицию и в Погрануправление ФСБ РФ по Сахалинской области. В заявлении также отражен разлив топлива в водоохранной зоне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Охотском море впервые в истории начался общественный мониторинг отлова косаток для научных целей. Общественная организация «Друзья океана» выступает против отлова морских гигантов. Зоозащитники подозревают, что отловщики косаток добывают уникальных животных не только для научных целей. Но и для перепродажи в иностранные океанариумы, в основном в КНР.

Первые же шаги группы мониторинга по контролю за отловом косаток натолкнулись на агрессию со стороны отловщиков.

В первые дни был расстрелян беспилотник группы мониторинга с видеокамерой.

Коммерческая добыча косаток запрещена Медждународной китобойной комиссией. В России отлов морских хищников разрешен только для научных и просветительских целей.