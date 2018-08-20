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Половину преступлений на Вологодчине совершают рецидивисты

Происшествия

С начала года в регионе правоохранители зарегистрировали более 10 тысяч преступлений

Вологда, 20 августа 2018, 11:35 — REGNUM  Преступность на Вологодчине идет на спад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, за семь месяцев в области зарегистрировано 10 294 преступления, что на 17,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольшим темпом снижения отличились Верховажский, Сямженский, Сокольский и Тотемский районы, а в Бабушкинском, Междуреченском, Кадуйском, Харовском и Грязовецком районах число преступлений, напротив, выросло.

Большая часть преступных деяний — это кражи, мелкие хищения, мошенничество, грабежи. Почти половина всех преступлений (4 225) совершена лицами, ранее нарушавшими закон.

Правоохранители отмечают снижение почти по всем видам преступлений, включая коррупционные — на 59%. Тревожной выглядит статистика по убийствам и покушениям на убийства. С начала года число таких преступлений выросло на 22,5%.

Добавим, что раскрываемость преступлений по области в истекший период 2018 года составила 62,7%.

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