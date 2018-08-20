Выпавшую за борт лайнера в море жительницу Британии спасли спустя 10 часов

Загреб, , 11:32 — REGNUM В Хорватии береговая охрана спасла туристку из Великобритании, которая выпала за борт круизного лайнера и провела в Адриатическом море порядка 10 часов, сообщает 20 августа The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 19 августа, когда 46-летняя гражданка Соединенного Королевства выпала за борт круизного лайнера Norwegian Star в 96 километрах от побережья Хорватии. Спасти ее удалось спустя 10 часов примерно в 1.3 км от предполагаемого падения в море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский теплоход «Капитан Пушкарев», следовавший по маршруту Ярославль — Пермь — Ярославль, на реке Кама врезался в причал в Сарапуле. На борту судна находились 147 пассажиров, в числе которых шестеро детей, а также 49 членов экипажа.

Читайте подробнее: В Удмуртии теплоход с пассажирами врезался в причал