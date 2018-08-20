В Петербурге гвардеец упал на рельсы метро

Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Военнослужащий Росгвардии попал в больницу после того, как упал на рельсы петербургского метрополитена. Инцидент произошел в воскресенье, 19 августа, около 11 часов на станции метро «Автово» на первой линии подземки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного округа войск Росгвардии, молодому человеку оказали необходимую медицинскую помощь.

«Военнослужащий по призыву почувствовал недомогание, оступился и упал на рельсы. В результате падения солдат получил ушибы и травмы, не опасные для жизни. Он госпитализирован», — пояснили в Росгвардии.

По факту произошедшего проводится проверка.