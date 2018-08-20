В Дагестане возросло число жертв аварии с участием пяти автомобилей

пгт Ачи-су, Дагестан, , 11:19 — REGNUM В результате крупной аварии, которая произошла в Карабудахкентском районе Дагестана, по уточнённым данным, пострадали 20 человек. Ранее сообщалось о 18 получивших травмы пассажирах. Среди получивших травмы — пятеро детей.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Ачи-Су на автодороге республиканского значения. Здесь столкнулись пять автомобилей, один из которых — пассажирская «Газель». Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу города Избербаш.

Напомним, крупная авария произошла в Дагестане утром 20 августа. По предварительным данным, легковой автомобиль KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью», после чело произошло столкновение ещё с тремя автомобилями. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 28 человек и восемь единиц техники. На месте аварии работает дорожная полиция. Причины ДТП и виновные устанавливаются.