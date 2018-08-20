В Чите с подозрением на корь госпитализированы еще 10 человек

Чита, , 11:15 — REGNUM В Чите число госпитализированных с подозрением на корь увеличилось до 18 человек, все они принадлежат к одной семье, сообщает 20 августа пресс-служба «Краевой клинической инфекционной больницы».

«По состоянию на 20 августа, 12 человек находятся на лечении в городской больнице №2, шесть человек — в краевой клинической инфекционной больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самому младшему заболевшему — пять месяцев, самому старшему — 48 лет. Заболевание у всех протекает в средне-тяжелой форме с высокой температурой, сыпью и склеритом. Тяжелых и осложненных форм заболевания не выявлено.

Также сообщается, что все заболевшие не были привиты от кори по личным убеждениям, а не по религиозным мотивам, как говорилось ранее.

Напомним, 17 августа сообщалось, что пятерых взрослых и троих детей пришлось госпитализировать с подозрением на корь, поскольку «все заболевшие не были привиты от кори по религиозным соображениям».

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