ДТП с участием троллейбуса, смерть в свадебном кортеже: ЧП в Чувашии

Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии в минувшие выходные произошёл ряд крупных аварий, в том числе с участием пассажирского транспорта, сообщили ИА REGNUM в региональном МВД и ГИБДД Чувашии. В Чебоксарах в аварию попал троллейбус, в Вурнарском районе — машина из свадебного кортежа, в Козлове пьяный водитель врезался в контейнер, а в Красноармейском районе протаранили ограждение возле мемориала памяти воинам Великой Отечественной войны.

В Чебоксарах в аварию попал троллейбус, в результате ранены четыре человека. ДТП произошло по проспекту Тракторостроителей. В троллейбус, остановившийся для высадки пассажиров, врезалась «Газель» под управлением 40-летнего чебоксарца. В аварии различные травмы получили 31-летний водитель и 52-летняя кондуктор, а также два пассажира троллейбуса.

«По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем «Газели» безопасной дистанции. Обстоятельства аварии уточняются», — говорят в ГИБДД.

Ранее авария с участием пассажирского транспорта произошла в Канашском районе на автодороге «Аниш». По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем ВАЗ-2112, который врезался в маршрутку. В ДТП пострадали водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Все они были доставлены в больницу, где у автолюбителя взяты анализы на определение трезвости. Водитель микроавтобуса освидетельствован на месте ДТП, состояние опьянения у него не установлено.

В тот же день возле деревни Мачамуши Вурнарского района произошла авария с участием свадебного кортежа. По данным ГИБДД Чувашии, одна из «свадебных» машин («Лада-Приора»), следовавшая в сторону Чебоксар, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым «Мерседесом». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Приора» пытался совершить обгон, но не успел завершить маневр. Молодой человек с травмами был доставлен в больницу, пассажирка скончалась на месте ДТП.

19 августа в Козловке задержан водитель с признаками опьянения: он привлёк внимание жителей, когда врезался в металлический контейнер. Свидетели аварии сообщили о произошедшем в ГИБДД.

Также в Чувашии разыскали предполагаемого виновника аварии, которая произошла в Красноармейском районе 16 августа: неизвестный на «Киа-Рио» протаранил ограждение возле мемориала памяти воинам Великой Отечественной войны и скрылся с места аварии. В ходе мероприятий инспекторы ГИБДД установили, что за рулем иномарки был молодой человек, которому как раз в этот день исполнилось 20 лет. Как выяснилось, сразу после происшествия водитель отбуксировал иномарку в автосервис. За управление транспортным средством без водительских прав он был арестован на семь суток. Кроме того, ему назначены административные штрафы в общей сумме 35 тыс. рублей.

Отметим, что в августе экипажи ГИБДД «особо ориентированы» на пресечение выезда мотоблоков на дороги общего пользования: это запрещено законодательством, и выезд на трассу может быть смертельно опасным. Напомним, 25-летний житель Аликовского района выехал с детьми на мотоблоке, в который врезался фургон. Глава семьи и его гражданская супруга с травмами были доставлены в БСМП, их дочери, 9−10 лет, — в Республиканскую детскую клиническую больницу.

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