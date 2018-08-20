В Дагестане в ДТП с участием пассажирской «Газели» пострадали 18 человек

Махачкала, , 10:46 — REGNUM Крупная автоавария произошла утром 20 августа, в Дагестане. В результате столкновения пяти автомобилей в поселке Ачи-Су Карабудахкентского района пострадали 18 человек, в том числе пассажиры маршрутной «Газели», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, легковой автомобиль «KIA» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью», после чело произошло столкновение еще с тремя автомобилями, сообщили в МВД Дагестана.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. 17 человек, в том числе двое детей, получили ушибы и легкие повреждения. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в автоаварии, которая произошла 19 августа в Андроповском районе Ставропольского края погибли два человека, еще 18 пострадали. Рейсовый автобус «Сетра» столкнулся с грузовиком «КамАЗ».