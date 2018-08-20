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Стали известны подробности перестрелки в центре Харькова

Происшествия

Злоумышленник открыл огонь из двух пистолетов

Харьков, Украина, 20 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Открывший огонь возле здания городского совета в центре Харькова мужчина стрелял из двух пистолетов, сообщает 20 августа «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

«Ночью человек шел мимо горсовета, достал два пистолета и начал стрелять по зданию», — сказал Сидоренко.

По его словам, охранникам горсовета показалось, что это петарды, после чего один из них вышел на улицу и получил два пулевых ранения. После этого злоумышленник вошел в здание, походил по второму этажу, а на выходе его уже ждали сотрудники полиции. В настоящее время охранник находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в пресс-службе нацполиции по Харьковской области сообщили, что в ночь на 20 августа в центре областной столицы неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего погиб один полицейский.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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