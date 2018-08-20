В Каталонии произошло нападение на полицейский участок

Барселона, Испания, , 10:11 — REGNUM Ранним утром 20 августа на сотрудников полиции муниципалитета Корнелья-де-Льобрега в провинции Барселона (Каталония, Испания) было совершено нападение с применением холодного оружия. Об этом сообщает Twitter полиции.

Отмечается, что вооруженного холодным оружием мужчину удалось ликвидировать раньше, чем тот успел нанести травмы стражам порядка.

https://twitter.com/mossos/status/1031423630767534080

Согласно сообщению газеты La Vanguardia, подозреваемый был алжирского происхождения и ему было 29 лет. Кроме того, отмечается, что уничтоженный нападавший выкрикнул лозунг «Аллах акбар».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на 12 лет по решению суда отправились в тюрьму три члена террористической группировки, планировавшие осуществить теракт в Барселоне.

Всего по делу проходили 10 экстремистов, которые планировали создать в Испании ячейку террористической группировки.

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