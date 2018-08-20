В Перми взят под стражу высокопоставленный силовик

Пермь, , 09:59 — REGNUM В Перми сотрудники ФСБ задержали первого зама руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю. Он стал фигурантом коррупционного уголовного дела, сообщают местные СМИ.

По данным издания «Звезда», силовик подозревается в крупном взяточничестве. Высокопоставленный сотрудник СУ СКР по Прикамью пытался получить взятку в размере 10 млн рублей от предпринимателя.

В отношении силовика избрана мера пресечения. Он отправлен в СИЗО на два месяца. Тем временем, ФСБ не и СУ СКР по Пермскому краю не комментируют ситуацию.