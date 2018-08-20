Житель Донецка тяжело травмирован на стадионе «Санкт-Петербург-Арена»

Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Житель Донецка получил тяжелые травмы на стадионе «Санкт-Петербург-Арена» днем 19 августа. Обстоятельства происшествия выясняются, судя по всему, это был случай производственного травматизма.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», около 13 часов в воскресенье 31-летний приезжий упал со строительных лесов с высоты шести метров.

Мужчину доставили в городскую больницу № 3 в тяжелом состоянии — с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ребер.

Происшествие не может быть связано с футбольным матчем «Зенит» — «Урал», который в тот же день прошел на «Санкт-Петербург арене»: эта игра проходила вечером.

Напомним, что во время строительства стадиона на нем произошло множество несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. Чаще всего речь шла о падении с высоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 года строительные работы по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга были официально завершены. Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

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