Понедельник, 20 Августа 2018 года
10:40:34 МСК

Житель Донецка тяжело травмирован на стадионе «Санкт-Петербург-Арена»

Происшествия

Происшествие не связано с футбольным матчем

Санкт-Петербург, 20 августа 2018, 09:59 — REGNUM  Житель Донецка получил тяжелые травмы на стадионе «Санкт-Петербург-Арена» днем 19 августа. Обстоятельства происшествия выясняются, судя по всему, это был случай производственного травматизма.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», около 13 часов в воскресенье 31-летний приезжий упал со строительных лесов с высоты шести метров.

Мужчину доставили в городскую больницу № 3 в тяжелом состоянии — с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ребер.

Происшествие не может быть связано с футбольным матчем «Зенит» — «Урал», который в тот же день прошел на «Санкт-Петербург арене»: эта игра проходила вечером.

Напомним, что во время строительства стадиона на нем произошло множество несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. Чаще всего речь шла о падении с высоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 года строительные работы по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга были официально завершены. Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочий получил тяжелые травмы на «построенной» «Зенит-Арене»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Производственный травматизм и охрана труда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить