В Ярославле огонь уничтожил часть памятника «городская детская больница»

Ярославль, , 09:48 — REGNUM В ночь на 20 августа в Ярославле вспыхнуло деревянное здание памятника муниципального значения «Ярославская городская детская больница» по улице Володарского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По всей видимости, пожар начался на верхнем этаже здания около полуночи. Пламя быстро охватило кровлю. Жителям соседних домов пришлось пережить бессонную ночь: огонь бушевал на довольно большой площади. На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области. По их данным, в 1 час 44 минуты была объявлена локализация пожара, полностью он был потушен к пяти часам утра. В результате пламя уничтожило кровлю на площади 450 м2. Судя по фото, здание, которое и так находилось в плачевном состоянии, теперь уже вряд ли удастся спасти. На месте ЧП до сих пор работают пожарные, проливая кровлю памятника.

Как говорят местные жители, речь может идти о поджоге.

Объект культурного наследия уже неоднократно горел и подвергался набегам вандалов.