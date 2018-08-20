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В Ярославле огонь уничтожил часть памятника «городская детская больница»

Происшествия

Жители говорят о поджоге

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В Ярославле огонь уничтожил часть памятника «городская детская больница»
Иллюстрация: Страница в Facebook Ольги Мазановой
Огонь охватил часть здания

Ярославль, 20 августа 2018, 09:48 — REGNUM  В ночь на 20 августа в Ярославле вспыхнуло деревянное здание памятника муниципального значения «Ярославская городская детская больница» по улице Володарского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По всей видимости, пожар начался на верхнем этаже здания около полуночи. Пламя быстро охватило кровлю. Жителям соседних домов пришлось пережить бессонную ночь: огонь бушевал на довольно большой площади. На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области. По их данным, в 1 час 44 минуты была объявлена локализация пожара, полностью он был потушен к пяти часам утра. В результате пламя уничтожило кровлю на площади 450 м2. Судя по фото, здание, которое и так находилось в плачевном состоянии, теперь уже вряд ли удастся спасти. На месте ЧП до сих пор работают пожарные, проливая кровлю памятника.

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Огонь охватил часть здания
Иллюстрация: Страница в Facebook Ольги Мазановой
Огонь охватил часть здания

Как говорят местные жители, речь может идти о поджоге.

Объект культурного наследия уже неоднократно горел и подвергался набегам вандалов.

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Так выглядело здание в лучшие времена
Иллюстрация: Фото Иван Смолин
Так выглядело здание в лучшие времена
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И вот что от него осталось
И вот что от него осталось

Как отмечают специалисты, здание больницы, расположенное по адресу ул. Володарского, 107а в городе Ярославле, являет собой яркий пример деревянной постройки рубежа XIX—XX веков. Оно является прекрасным и, к сожалению, редким на сегодня примером городской застройки эпохи модерна с хорошей степенью сохранности и должно подлежать охране, как всенародное достояние. Однако теперь спасти его уже вряд ли удастся.

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Защита культурного наследия
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