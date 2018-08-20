Банда наркоторговцев, промышлявших на Юге России, разоблачена в Ставрополе

Ставрополь, , 09:34 — REGNUM В Ставропольском крае пресечена деятельность преступной группы, которая занималась распространением наркотиков. Организатор банды, находящийся за рубежом, через сеть интернет вовлек в преступное сообщество 12 участников, которые устраивали «закладки» наркотиков на территории Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе МВД по РФ.

Наркоторговцы распространяли синтетическое нарковещество. Во время обысков у членов преступной группы было изъято его более 15 кг.

Возбуждены и расследуются уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нем. Сотрудники полиции задержали всех членов банды. Девятерых из них, в том числе организатора, арестовали. Трое были отпущены под подписку о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Чувашии был оставлен в силе приговор 21 члену преступного сообщества, состоящего из граждан России и Украины, которые распространяли наркотики на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Преступники получили от девяти до 12 лет лишения свободы.