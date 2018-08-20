Понедельник, 20 Августа 2018 года
10:44:04 МСК

Банда наркоторговцев, промышлявших на Юге России, разоблачена в Ставрополе

Происшествия

Руководил преступной группой по интернету организатор из-за рубежа

Банда наркоторговцев, промышлявших на Юге России, разоблачена в Ставрополе
Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Ставрополь, 20 августа 2018, 09:34 — REGNUM  В Ставропольском крае пресечена деятельность преступной группы, которая занималась распространением наркотиков. Организатор банды, находящийся за рубежом, через сеть интернет вовлек в преступное сообщество 12 участников, которые устраивали «закладки» наркотиков на территории Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе МВД по РФ.

Наркоторговцы распространяли синтетическое нарковещество. Во время обысков у членов преступной группы было изъято его более 15 кг.

Возбуждены и расследуются уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нем. Сотрудники полиции задержали всех членов банды. Девятерых из них, в том числе организатора, арестовали. Трое были отпущены под подписку о невыезде.

Читайте также: 21 преступник: в Чувашии вынесен приговор международной наркогруппе

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Чувашии был оставлен в силе приговор 21 члену преступного сообщества, состоящего из граждан России и Украины, которые распространяли наркотики на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Преступники получили от девяти до 12 лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить