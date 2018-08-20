В Кургане пытались похитить мощи Александра Невского

Курган, , 09:27 — REGNUM В Кургане была совершена попытка вынести ковчег с мощами святого Александра Невского из одноимённого кафедрального собора. Инцидент произошёл 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Возможного похитителя задержали в церкви. На данный момент проводится проверка, по результатам которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемым в краже является ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Как отмечают полицейские, если бы удалось вынести мощи, то ущерб составил бы около 80 тыс. рублей.