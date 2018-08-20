Понедельник, 20 Августа 2018 года
10:43:06 МСК

В Мурманске тушили причал и склад Северного флота

Происшествия

Пожар обошелся без пострадавших

В Мурманске тушили причал и склад Северного флота
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные

Мурманск, 20 августа 2018, 09:19 — REGNUM  Более пяти часов боролись с огнем пожарные на заброшенном причале и складе в Мурманске. По данным СМИ, эти объекты принадлежат Северному флоту.

Сообщение о пожаре на деревянном причале и складе на улице Береговой поступило в службу МЧС по Мурманской области 19 августа в 18:15 мск.

На место ЧП для борьбы с огнем прибыли 38 сотрудников МЧС на 12 единицах техники.

В 20:38 того же дня пожар был локализован, а в 23:07 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

«Причины пожара устанавливаются», — отметили в ГУ МЧС по Мурманской области. Площадь возгорания составила около 100 кв. метров.

По данным источника ТАСС, на пострадавших складах хранится списанное флотское имущество.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить