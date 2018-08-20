Пекин, , 09:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в китайском Тибете на юго-западе Китая, сообщает 19 августа газета China Daily.

Эпицентр толчков залегал на глубине 8 км в уезде Шуанху в городском округе Нагчу, землетрясение произошло в 16:18 по местному времени 19 августа, сообщили китайские сейсмологи. Жертв или повреждений не зафиксировано.

Отметим, что средняя высота местности в уезде достигает 5 тыс. метров над уровнем моря. Уезд расположен во внутренних районах Тибета и богат озерами и ледниками.

Напомним, что 13 и 14 августа в уездных районах провинции Юньнань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0. Тысячи домов получили повреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-запад Китая поступила помощь пострадавшим от двойного землетрясения